سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%

خبرني  - أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم ، القاضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة للرواتب والأجور، لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.

وذكرت وزارة المالية ، اليوم الأحد، أنه بحسب التعليمات التنفيذية سيتم البدء بصرف هذه الزيادة والزيادات النوعية، مع صرف الرواتب خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الجاري، مبينةً أن التعليمات التنفيذية للمرسوم بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعاً.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 20 من آذار الماضي مرسوما يقضي بإضافة زيادة بنسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

 

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
  • 2026-05-10 15:21
