(الأحوال) تنعى الموظفين أبو زيد و أبو عون

خبرني - نعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الموظفين أحمد صبحي أبو زيد (أبو ماجد) ، وتوفيق أحمد توفيق أبو عون (أبو أحمد) ، الذين انتقلا الى رحمة الله تعالى في الأيام الماضية.

وجاء في منشور للدائرة عبر مواقع التواصل :

مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث غازي الطيب، وكافة موظفي الدائرة، إذ يودّعون بكل مشاعر الحزن والأسى الزميلين العزيزين المرحومين بإذن الله تعالى:

أحمد صبحي أبو زيد (أبو ماجد)

توفيق أحمد توفيق أبو عون (أبو أحمد)

فإنهم يتضرّعون إلى الله العلي القدير أن يتغمّدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّماه من خيرٍ وعطاءٍ في ميزان حسناتهما، وأن يُلهم أهلهم وذويهم وزملائهم جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون