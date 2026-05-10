قطر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار في أبريل

خبرني - أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية خلال أبريل/نيسان 2026 بنسبة 1.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 262.03 مليار ريال (نحو 71.9 مليار دولار)، مقارنة مع 257.13 مليار ريال (70.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية بنسبة 2.23%، بما يعادل 4.42 مليارات ريال، لتبلغ 202.37 مليار ريال (55.4 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت زادت مقتنيات الذهب والأرصدة لدى البنوك الأجنبية، تراجعت الاستثمارات في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية.

وبحسب البيانات، ارتفع مخزون الذهب بنحو 16.614 مليار ريال (4.6 مليارات دولار) على أساس سنوي، ليصل إلى 61.332 مليار ريال (16.8 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2026، مقارنة مع 44.718 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2025.

زيادة أرصدة البنوك الأجنبية

وزادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.348 مليارات ريال، لتبلغ 23.656 مليار ريال (6.5 مليارات دولار) بنهاية أبريل/نيسان الماضي.

في المقابل، تراجعت أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 19.519 مليار ريال، لتسجل 112.142 مليار ريال (30.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما أظهرت البيانات تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 19 مليون ريال على أساس سنوي، ليبلغ 5.239 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان 2026.

وأوضح المركزي القطري أن الاحتياطيات الرسمية تتكون من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.