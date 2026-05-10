فرع خامس لحلويات حبيبة في الأردن

خبرني – أنهت حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده الترتيبات لافتتاح الفرع الخامس للحلويات الأشهر في الأردن، في العاصمة عمان.
واختارت حلويات حبيبة منطقة كوريدور عبدون/ عبدون فيليج، مكانا لفرعها الخامس، بالإضافة لفرعيها في  عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي - شارع محمود حبيبة، وفي  وسط البلد - شارع الملك حسين، وشارع المدينة المنورة - دوار الواحة، والمجمع الرئيسي في الشارع ذاته.
وإلى جانب فروعها الخمسة في العاصمة عمان تتواجد حلويات حبيبة في المملكة العربية السعودية/الرياض بثلاثة فروع، في حي السليمانية وحي قرطبة وحي العارض-شارع الملك عبد العزيز.
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد حلويات حبيبة توسعا في فروعها داخل وخارج الأردن، لتضاف إلى توسعاتها الحالية التي توّجت بإنشاء أحد أكبر مصانع الحلويات في الشرق الأوسط، الذي يغذي فروع المجموعة في الأردن، وتصل صادراته إلى 30 دولة حول العالم.

