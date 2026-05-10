تحذير إيراني لسفن تجارية محددة في مضيق هرمز

خبرني - وجهت إيران تهديدا للدول المتحالفة مع واشنطن من استمرار انسياقها خلف العقوبات الأمريكية على طهران، مؤكدة أنها ستواجه بردع استراتيجي عبر عرقلة مرور السفن التجارية بمضيق هرمز.

قال العميد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني: "إذا أجرينا تحليلا سريعا ومختصرا لظروف الحرب، نلاحظ أن لم يتحقق أي من أهداف العدو؛ لم يختل التوازن السياسي للنظام، بل تعزز الوحدة والتماسك داخليا".

وأشار نيا في تصريحات إلى أن "من الآن فصاعداً، الدول التي تتبع أمريكا في فرض العقوبات على إيران، ستعاني بالتأكيد من مشاكل في عبور مضيق هرمز".

ولفت العميد نيا إلى أنه "كان تصور العدو أن القوات المسلحة غير قادرة على المواجهة والقيام بالعمليات القتالية في الحرب، ولكن حتى اليوم الأربعين من الحرب، حافظنا على قدراتنا العسكرية، وأدرنا الحرب ببراعة، وتمكنا من المقاومة، والقيام بعمليات هجومية ودفاعية، ورأى العدو أنه لا يستطيع كسر هذه المقاومة، واضطر في النهاية إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن لا نثق أبداً بالعدو في وقف إطلاق النار، وفي هذه الظروف، حاولنا تعزيز قوانا وقدراتنا، وتحديث بنك أهدافنا، وتحديث وتغيير تدريباتنا إذا لزم الأمر، وتعديل مواقعنا الدفاعية والهجومية، أو أننا بصدد إجراء هذه التعديلات، وقمنا بالتحركات اللازمة".