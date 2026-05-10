بعد لامين جمال.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل كلاسيكو مدريد

خبرني - كشفت تقارير صحفية عن غياب مؤكد للاعب نادي برشلونة عن صفوف فريقه قبل موقعة الكلاسيكو اليوم الأحد أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وسوف يشهد ملعب كامب نو اليوم على قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني والتي سوف تكون بين برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويفتقد برشلونة إلى خدمات لامين جمال والذي سوف يغيب عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.

وأكدت صحيفة ''آس'' اليوم غياب أندرياس كريستين مدافع برشلونة عن لقاء الكلاسيكو رغم استمرار الدولي الدنماركي في المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع.

وفضل مدرب برشلونة هانز فليك عدم المخاطرة باستدعاء كريستنسن في لقاء الكلاسيكو حيث يتعامل الجهاز الفني للبارسا بحذر مع اللاعب والذي كان يعاني من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى حيث يغيب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي.

ويخطط فليك للدفع بكريستنسن خلال مواجهة برشلونة أمام ريال بيتيس يوم 17 مايو المقبل ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني كمكافأة للاعب تشيلسي السابق على جهوده في التعافي من الإصابة.

ويسعى برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب المسابقة المحلية للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه.