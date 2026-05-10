أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم

خبرني - كشفت دراسة تحليلية عن ارتباط تناول البقوليات وفول الصويا بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في نتائج تشير إلى أهمية هذه الأغذية ضمن النظام الغذائي الصحي للقلب.

وتوضح الدراسة أن الاستهلاك اليومي قد يكون له تأثير وقائي، إذ ترتبط كميات تقارب 170 غراما من البقوليات يوميا، مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، إضافة إلى 60 إلى 80 غراما من منتجات الصويا مثل التوفو وحليب الصويا والإدامامي، بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات مجمّعة من دراسات رصدية شملت 12 دراسة منشورة حتى يونيو 2025، بعد مراجعة 10 منشورات علمية في هذا المجال. وأُجريت هذه الدراسات في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وشارك فيها ما يزيد على ألفي شخص في بعضها، بينما وصلت في أخرى إلى أكثر من 88 ألف مشارك.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البقوليات تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 16% مقارنة بمن يتناولون كميات قليلة، بينما تنخفض النسبة إلى 19% لدى من يستهلكون كميات أعلى من منتجات الصويا.

كما بيّن التحليل أن العلاقة بين الاستهلاك وانخفاض المخاطر تكون أوضح حتى حدود معينة؛ إذ لوحظ انخفاض تدريجي في خطر الإصابة مع زيادة تناول البقوليات حتى نحو 170 غراما يوميا، في حين استقر التأثير الوقائي لمنتجات الصويا عند حدود 60 إلى 80 غراما يوميا دون زيادة إضافية في الفائدة بعدها.

ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى القيمة الغذائية العالية لهذه الأطعمة، إذ تحتوي البقوليات وفول الصويا على عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وهي عناصر معروفة بدورها في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم. كما تشير أبحاث أخرى إلى أن تخمير الألياف في هذه الأطعمة قد ينتج مركبات تساعد على توسع الأوعية الدموية، إضافة إلى دور مركبات "إيزوفلافون" الموجودة في الصويا.

ورغم قوة النتائج، يشير الباحثون إلى وجود بعض القيود، أبرزها اختلاف أنواع البقوليات وطرق إعدادها بين الدراسات، إضافة إلى تباين تعريفات ارتفاع ضغط الدم بين الدول.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذه النتائج تعزز التوصيات الغذائية التي تشجع على زيادة استهلاك البقوليات ومنتجات الصويا، خاصة أن معدلات استهلاكها في بعض المناطق مثل أوروبا والمملكة المتحدة لا تزال منخفضة، إذ تتراوح بين 8 و15 غراما يوميا فقط.

ويؤكد الباحثون أن هذه الأدلة، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، تدعم فكرة إدخال البقوليات والصويا كمصادر أساسية وصحية للبروتين ضمن النظام الغذائي اليومي، لما لها من دور محتمل في الحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم عالميا.