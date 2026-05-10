*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بلومبيرغ: بريطانيا وفرنسا تحشدان قوات بحرية قرب هرمز

  • 10 أيار 2026
  • 12:21
بلومبيرغ بريطانيا وفرنسا تحشدان قوات بحرية قرب هرمز
حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

خبرني  - أعلنت بريطانيا دخول المدمرة الحربية "دراغون" منطقة الشرق الأوسط، تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر بشأن حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن "التموضع المسبق للسفينة "دراغون" يأتي في إطار تخطيط احترازي يضمن جاهزية المملكة المتحدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

وبحسب البحرية الملكية البريطانية، تعد "دراغون" من أكثر السفن الحربية تطورا في العالم، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الدفاع الجوي، عبر حماية السفن المرافقة من التهديدات الجوية باستخدام منظومة صواريخ "سي فايبر" المضادة للطائرات.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تتجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر، استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح وتأمين مضيق هرمز.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
  • 2026-05-10 15:16
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
  • 2026-05-10 14:29
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
  • 2026-05-10 14:26
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
  • 2026-05-10 13:39
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
  • 2026-05-10 13:14