بلومبيرغ: بريطانيا وفرنسا تحشدان قوات بحرية قرب هرمز

خبرني - أعلنت بريطانيا دخول المدمرة الحربية "دراغون" منطقة الشرق الأوسط، تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر بشأن حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن "التموضع المسبق للسفينة "دراغون" يأتي في إطار تخطيط احترازي يضمن جاهزية المملكة المتحدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

وبحسب البحرية الملكية البريطانية، تعد "دراغون" من أكثر السفن الحربية تطورا في العالم، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الدفاع الجوي، عبر حماية السفن المرافقة من التهديدات الجوية باستخدام منظومة صواريخ "سي فايبر" المضادة للطائرات.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تتجه أيضا نحو جنوب البحر الأحمر، استعدادا لاحتمال المشاركة في مهمة لإعادة فتح وتأمين مضيق هرمز.