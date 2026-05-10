طلبة ماجستير الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية يطّلعون على تطبيقات الملكية الفكرية في الحديقة النباتية الملكية

خبرني - ضمن سعي جامعة الزيتونة الأردنية إلى ترسيخ التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، نظّمت كلية الحقوق بالتعاون مع كلية الدراسات العليا زيارة علمية ميدانية إلى الحديقة النباتية الملكية، بإشراف الدكتورة ليلى برقاوي، وذلك في إطار مساق “الملكية الفكرية / دراسات متعمقة” لطلبة برنامج الماجستير، بهدف إثراء خبراتهم العلمية وربط الجوانب القانونية بالتطبيقات البيئية والبحثية الحديثة.

وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلبة بالتطبيقات العملية المرتبطة بحماية الموارد النباتية والتنوع الحيوي، وتسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في حماية الأصناف النباتية، ودعم الابتكار والبحث العلمي في المجال الزراعي، بما ينسجم مع مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية.

واطّلع الطلبة خلال الزيارة على بنك البذور والمعشبة، وتعرّفوا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المرافق في توثيق النباتات وصون التنوع البيولوجي، الأمر الذي أسهم في تعزيز فهمهم للعلاقة المتداخلة بين القانون والبيئة والابتكار، وربط المفاهيم الأكاديمية بالتطبيقات العملية على أرض الواقع.

وفي ختام الزيارة، جرى توجيه الشكر والتقدير لإدارة الحديقة النباتية الملكية، ممثلة بالمهندس محمد شهبز المدير العام، والدكتور حاتم طيفور مساعد المدير العام، والأستاذ أحمد الرواجفة المدير الإداري، ولجميع العاملين في الحديقة، تقديرًا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز، وما قدموه من معلومات قيّمة أسهمت في إثراء تجربة الطلبة العلمية والمعرفية.