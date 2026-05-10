شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية

خبرني - تألقت النجمة السورية شكران مرتجى على غلاف مجلة PO4OR الفرنسية في ظهورٍ احتفى بمسيرتها الفنية الطويلة وبقدرتها الاستثنائية على تجسيد الإنسان بكل هشاشته وعمقه.

وفي مادة خاصة حملت الكثير من التقدير لمسيرتها، وصفت المجلة شكران مرتجى بأنها واحدة من أبرز الوجوه التي صنعت فرادتها داخل الدراما السورية، مؤكدةً أن حضورها لا يعتمد على البطولة التقليدية بقدر ما يستند إلى الصدق الفني والكاريزما الإنسانية التي تمنح شخصياتها حياةً تتجاوز حدود النص.

وكتبت المجلة:«شكران مرتجى ليست مجرد ممثلة تعبر الشاشة، بل حالة فنية تنتمي إلى ذلك النوع النادر من الفنانين القادرين على تحويل هشاشة الإنسان إلى قوة درامية آسرة. وحتى عندما تؤدي شخصيات بسيطة أو شعبية، فإنها تمنحها عمقا داخليا يتجاوز المكتوب، لتبدو كل شخصية وكأنها سيرة إنسان حقيقي نابض بالمشاعر والتفاصيل.»

ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي رسختها شكران مرتجى في المشهد الفني العربي، باعتبارها فنانة تمتلك حسا أدائيا عاليا وقدرة لافتة على ملامسة الجمهور بعفوية وصدق، ما جعلها واحدة من أكثر الممثلات حضورا وتأثيرا في الدراما السورية والعربية.