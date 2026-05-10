نطالع في جولتنا الصحفية لهذا اليوم مقال رأي، يعتبر أن حرب إيران بمثابة "فيتنام بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، ومقالاً آخر لرئيس الوزراء البريطاني عن نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا، وثالثاً يناقش أهمية تطوير لقاحات لفيروس هانتا.

نستهل جولتنا من صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، ومقال رأي بعنوان "إيران هي فيتنام ترامب، والنتيجة قد تكون واحدة"، كتبه راستي هيلز.

يبدأ الكاتب بالحديث عن كتاب صدر مؤخراً عن ويليام وفيليب تاوبمان، يتناول السيرة الذاتية لروبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الأمريكي الراحل الذي خدم في الستينيات من القرن الماضي، ولعب دوراً مهماً في تصعيد الحرب الأمريكية في فيتنام.

ويستخلص هيلز من ذلك الكتاب "حقيقتين لهما أوجه تشابه مع واقع أمريكا اليوم: احذر من أذكى رجل في الغرفة، والحرب لا تسير أبداً كما هو مخطط لها".

ويقارن الكاتب بين ماكنمارا، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيسين جون كينيدي وليندون جونسون خلال حرب فيتنام، وبين ترامب.

وكتب: "في كل اجتماع، كان على ماكنمارا أن يثبت أنه أذكى شخص في الغرفة (غرفة الاجتماعات)، مهاجماً كل من يخالفه الرأي بسيل من الحقائق والأرقام والإحصائيات. أما الرئيس دونالد ترامب، فيتبع نهجاً مختلفاً. فهو يعتمد على حدسه، لكن النتيجة واحدة".

يتطرق الكاتب بعد ذلك إلى حرب ترامب "الاختيارية" ضد إيران، ورغم توجيهه انتقادات لاذعة إلى طهران ووصفها بأنها دولة راعية للإرهاب، إلا أنه اعتبر أن ترامب يرتجل في إدارة الحرب مع إيران يوماً بعد يوم.

وكتب: "بعد شن هجومه على إيران في 28 فبراير/ شباط، قال ترامب أمام الجمهور: لقد انتصرنا. ومع ذلك، ها نحن بعد عشرة أسابيع، ومضيق هرمز لا يزال مغلقاً، والنظام لا يزال في السلطة، ومتوسط سعر البنزين في البلاد يقترب من 5 دولارات للغالون، وأسعار وقود الطائرات وتذاكر الطيران ورسوم الأمتعة في ازدياد".