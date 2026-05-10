تمديد العمل بالإعفاءات والخصومات الضريبية في بلدية معان

خبرني - أعلنت بلدية معان الكبرى تمديد العمل بقرار الإعفاءات والخصومات الضريبية حتى نهاية دوام يوم 30 حزيران 2026، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.

ودعت البلدية المواطنين إلى الاستفادة من القرار وتسوية أوضاعهم المالية، موضحة أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100 % من كامل الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" والمعارف لجميع السنوات السابقة.

كما يشمل القرار خصما بنسبة 20 % على أصل ضريبة المسقفات والمعارف ورسوم الصرف الصحي عن عام 2025 والسنوات السابقة، إلى جانب خصم بنسبة 25 % على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات.

وبينت البلدية أن القرار يتضمن كذلك خصما بنسبة 25 % على أثمان الفضلات والأراضي، إضافة إلى خصم بالنسبة ذاتها لمستأجري عقارات البلدية من الأجور المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2025، مؤكدة أن العمل بالقرار ينتهي بنهاية دوام الثلاثاء الموافق 30 حزيران.