للحجاج الأردنيين .. ضوابط جديدة لإدخال الأدوية الشخصية إلى السعودية

** دعوة جميع المسافرين إلى السعودية سواء من الحجاج أو المسافرين العاديين والذين يعانون من أمراض مزمنة ويحملون أدوية ضرورة التسجيل بمنصة (فسح الأدوية المقيدة) السعودية لضمان دخول الأدوية بدون عوائق قانونية.

** ضرورة عدم قيام الحجاج والمسافرين بإخراج الأدوية من عبواتها الأصلية وحمل تقارير طبية مفصلة توضح حالتهم الصحية لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم أثناء أداء مناسك الحج أو السفر .

** منصة "فسح الأدوية المقيدة" تهدف إلى تمكين المسافرين من الحصول على إذن مسبق لفسح الأدوية التي تحتوي على مواد مقيدة، لضمان دخولها إلى المملكة السعودية وخروجها بشكل قانوني

خبرني - أكدت الدكتورة ملاك المهايرة رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المؤسسة بدأت منذ ظهور بعض الإشكاليات المتعلقة بحمل الأدوية من قبل المسافرين المغادرين من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بالأدوية المقيدة أو المحظورة باتخاذ إجراءات ومخاطبات رسمية مع هيئة الغذاء والدواء السعودية، بهدف توحيد الإجراءات بين الجانبين وتسهيل سفر المرضى والحجاج دون أي عوائق قانونية.

وأوضحت المهايرة عبر إذاعة الامن العام أن الإجراءات الأولية كانت تتم من خلال إصدار كتب رسمية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء تسمح للمسافرين بحمل أدويتهم الشخصية من الأردن إلى السعودية إلا أن هيئة الغذاء والدواء السعودية قامت لاحقا بإطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتسجيل والحصول على إذن مسبق لحمل الأدوية، بما يُعرف بـ"إذن فسح الأدوية المقيدة" على الرابط التالي اضغط هنا

وبناءً على ذلك، قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإصدار مجموعة من التعاميم والنشرات التوعوية للمواطنين المسافرين توضح آلية الدخول إلى المنصة الإلكترونية والتسجيل عليها لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح وسلس.

وأشارت إلى أن جميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بذلك متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى مراجعة الموقع الرسمي للاطلاع على قائمة الأدوية المراقبة والمقيدة والتأكد من أسمائها قبل السفر.

كما شددت على ضرورة إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة المعتمدة حيث يتم إرسال الموافقات الخاصة بحمل الأدوية إلى البريد الإلكتروني المرتبط بالتطبيق بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وفي السياق ذاته دعت المهايرة الحجاج والمسافرين إلى عدم إخراج الأدوية من عبواتها الأصلية مؤكدة أن عدم وجود الدواء في علبته الرسمية قد يؤدي إلى منعه من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، نظرا لضرورة مطابقة الشريط الدوائي مع العبوة الأصلية.

واختتمت بالتأكيد على أهمية مراجعة موقع المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بحمل الأدوية ( مركز المعلومات ركن المعرفة )

كما دعت الحجاج خاصة من يعانون من أمراض مزمنة إلى حمل تقارير طبية مفصلة توضح حالتهم الصحية، لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم أثناء أداء مناسك الحج، وتمكين البعثات الطبية من التعامل مع أي حالة طارئة بكفاءة وسرعة.