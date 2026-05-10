(صلاح لا يكذب).. ردود جماهير ليفربول تجاه سلوت بعد تعادل ليفربول

خبرني - شن مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي هجوما حادا ضد المدرب الهولندي آرني سلوت عقب التعادل الذي حققه الفريق مع منافسه تشيلسي.

وخاض ليفربول مباراة قوية أمام تشيلسي في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد" والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

تفاعل جمهور ليفربول بتعليقات سلبية ضد سلوت وأسلوب إدارته للمباراة ضد تشيلسي وأداء الفريق حيث علق متابع على منصة "إكس" قائلا: "سلوت يقول إن معاييره أعلى من معايير صلاح على الأقل لا يكذب صلاح على الجماهير بشأن ما نشاهده أسبوعا بعد أسبوع".

وعلق آخر:"وماذا عن معاييركم خسارة تلو الأخرى وفقدان النقاط؟ محمد صلاح، بمعاييره فاز لكم بالكأس العام الماضي في كل مرة يقول فيها آرني سلوت شيئا ينقلب عليه في اليوم التالي".

"هل سيلقي مشجعو آرني سلوت اللوم على صلاح اليوم؟ لدى صلاح 57 هدفا وصناعة تمريرة حاسمة في 52 مباراة الموسم الماضي وحمل ليفربول إلى اللقب بـ47 هدفا وصناعة تمريرة حاسمة في الدوري وحده"ز

وكان صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بعد ارتباط دام 9 أعوام كاملة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بورنموث صاحب المركز السادس في جدول الترتيب قبل جولتين من نهاية البريميرليغ.