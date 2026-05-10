متلازمة تململ الساقين قد تكون علامة على نقص معدن هام في الجسم

خبرني - تعد متلازمة تململ الساقين من الاضطرابات العصبية المزعجة التي تمنع المصاب من النوم ليلا، حيث تسبب إحساسا بالحرقان أو الخفقان في الساقين يجعل من الصعب عليه الثبات أثناء الاستلقاء.

ويحذر الخبراء من أن هذه المتلازمة غالبا ما تكون مؤشرا على مشكلة أعمق قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ألا وهي نقص الحديد في الجسم (فقر الدم).

فنقص الحديد يضعف قدرة الجسم على إنتاج هرمون الدوبامين المسؤول عن تنظيم حركة الساقين، ويمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس وضبابية الدماغ وسرعة ضربات القلب وقد يصل إلى فشل القلب.

ويقدم الدكتور بريان تشين، أخصائي النوم في "عيادة كليفلاند"، حلا بسيطا لهذه المشكلة، يتمثل في إضافة المزيد من الحديد إلى النظام الغذائي اليومي، والذي يمكن أن يساعد على تقليل خطر هذه المضاعفات وتحسين جودة النوم ليلا.

فالحديد متوفر بكثرة في الأطعمة مثل لحم البقر والدجاج والبيض والمحار، حيث تحتوي ثلاث حبات من المحار على سبعة مليغرامات من الحديد.

أما للنباتيين، فالخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ المطبوخ تعد مصدرا ممتازا أيضا.

وتختلف الاحتياجات اليومية حسب العمر والجنس، حيث يحتاج الرجل البالغ إلى 8 مغ فقط يوميا، بينما تحتاج المرأة إلى 18 مغ يوميا حتى سن اليأس، ثم تنخفض إلى 8 مغ بعد ذلك.

ويرجع هذا الفرق إلى أن ما يصل إلى ثلث النساء في سن الإنجاب يعانين من نقص الحديد بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، وفقا للخبراء.

ويمكن أيضا تناول مكملات الحديد الغذائية.

وليس علاج متلازمة تململ الساقين هو الفائدة الوحيدة للحديد، فهو أيضا ضروري لحماية صحة المناعة وإنتاج الطاقة، حيث يعمل على تكوين بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم.

وفي الحالات الشديدة التي لا يكفي فيها رفع مخزون الحديد، يوضح الدكتور تشين أن هناك خيارات أخرى للعلاج، رغم أنه لا يوجد علاج شاف نهائي للمتلازمة.

وتشمل هذه الخيارات أدوية متقدمة، وبعض المواد الأفيونية الخفيفة تحت إشراف طبي، بل وأجهزة خاصة تستخدم للسيطرة على أعراض تململ الساقين.