الاحد: 10 أيار 2026
ميسي يواصل التألق في الدوري الأميركي

  • 10 أيار 2026
  • 11:11
خبرني - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز ثمين على مضيفه تورونتو بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "بي إم أو فيلد" ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وشهد اللقاء تألقا لافتا من جانب إنتر ميامي الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة، وسط بصمة واضحة لنجومه وعلى رأسهم ميسي الذي واصل هوايته في صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.

جاءت أهداف إنتر ميامي عن طريق، رودريغو دي بول في الدقيقة (44) وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني (56) ثم أحرز سيرغيو ريغيلون الهدف الثالث(73) وأكمل  ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة (75) من المباراة.
فيما سجل تورونتو هدفيه عبر إميليو أريستيزابال في الدقيقتين 82 و90.
وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي رصيده إلى 22 نقطة ليواصل ملاحقة فرق الصدارة فيما تجمد رصيد تورونتو عند 14 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

بأجوبة سريعة.. محمد صلاح يكشف كواليس مهمة في حياته
