مسؤول إيراني: ابتداء من اليوم انتهى ضبط النفس

خبرني - قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إنه اعتبارا من اليوم، انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي "عدوان على سفننا سيُقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية".

وأضاف رضائي في منشور على منصة "إكس" أن الوقت ينفد أمام المصالح الأمريكية، "ومن مصلحتهم ألا يتصرفوا بحماقة وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه".

وقال، موجها حديثه إلى الأمريكيين، إن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، "ويجب عليكم التأقلم مع النظام الإقليمي الجديد".