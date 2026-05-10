إندونيسيا..اعتقال 321 أجنبيا في عملية لمكافحة القمار عبر الإنترنت

خبرني-  أعلنت الشرطة الإندونيسية القبض على 321 أجنبيا في عملية لمكافحة القمار عبر الإنترنت في جاكرتا.
وتم القبض على 321 أجنبيا، معظمهم من فيتنام، داخل مبنى تجاري قرب الحي الصيني في المدينة وصفه المحققون بأنه مركز لتشغيل أكثر من 70 موقعا للقمار عبر الإنترنت، وكان يستهدف لاعبين من خارج إندونيسيا، استنادا إلى سجلات التسويق والأدلة الرقمية التي تم جمعها خلال المداهمة.

وقال ويرا ساتيا تريبوترا، مدير قطاع الجرائم العامة بالشرطة الإندونيسية إن المقبوض عليهم هم 228 فيتناميا و57 صينيا، بينما ينحدر الباقون من لاوس وميانمار وتايلاند وماليزيا وكمبوديا. وأضاف أن المحققين ما زالوا يتعقبون منظمي الشبكة ومموليها.
وضبطت الشرطة مبالغ نقدية بعملات متعددة وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وجوازات سفر ومعدات أخرى يعتقد أنها استُخدمت لإدارة مواقع المقامرة، وتعتقد السلطات أن المجموعة كانت تدير 75 منصة مراهنة على الأقل.

وتعتبر المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية في إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، وقد كثفت السلطات من إجراءات الإنفاذ وسط مخاوف بشأن الجريمة المنظمة والعمليات السيبرانية عابرة للحدود، وقالت الشرطة إن التحقيق قد يؤدي إلى اعتقالات إضافية مرتبطة بشبكات دولية.

 

