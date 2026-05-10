10 أيار 2026
الأردنية للماراثونات تعلن تنظيم سباق السيدات

  • 10 أيار 2026
  • 10:58
خبرني  - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) عن عودة سباق السيدات في نسخته الخامسة، والذي سيقام يوم الجمعة الموافق 12 حزيران المقبل في حدائق الحسين، تحت شعار "اركضي عشانك".

ويأتي تنظيم هذه النسخة امتدادًا لرؤية الجمعية في بناء تجربة رياضية أكثر شمولًا وتأثيرًا، تسلط الضوء على حضور المرأة في المشهد الرياضي، وتدعم مشاركتها في الفعاليات المجتمعية بأسلوب يعكس روح التمكين والطاقة الإيجابية.

ويتضمن الحدث سباقين لمسافتي 2.6 كم و5.2 كم، حيث خُصص سباق 2.6 كم للفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجيل الأصغر على تبني الرياضة كأسلوب حياة منذ سنّ مبكرة، وترسيخ ثقافة المشاركة والثقة بالنفس لدى الفتيات.

وأكّدت المديرة العامة للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن سباق السيدات لا يقتصر على كونه حدثًا رياضيًا، بل يمثل منصة تحتفي بقوة المرأة وإصرارها، مشيرةً إلى أن الإقبال المتزايد على المشاركة عامًا بعد عام يعكس تطور الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة النسوية في الأردن، وإيماناً منها بأن المجتمع عموده المرأة.

وأشادت الكرد بالدور المحوري للشركاء والرعاة في دعم هذا الحدث واستمراريته، مؤكدة أن هذه الشراكات تسهم بخلق أثر مجتمعي أوسع، وتعزّز حضور الرياضة كجزء أساسي من جودة الحياة.

ودعت الجمعية جميع السيدات والفتيات إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي ينطلق صباح الجمعة في أجواء رياضية مليئة بالحماس والدعم والطاقة الإيجابية.

