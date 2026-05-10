فواكه يساعد تناولها على محاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والشرايين

خبرني - أشارت إيرين بينيلا في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" لبعض الفواكه التي يساعد تناولها باعتدال في تقليل خطر الشيخوخة المبكرة والحفاظ على صحة القلب والشرايين.

وأشارت الطبيبة في التقرير إلى أن العنب يحوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وهي مواد تساعد الخلايا على مقاومة التلف المرتبط بالشيخوخة والالتهابات، لكن يجب تناوله بكميات معتدلة لاحتوائه على نسب عالية من السكريات.

ونوهت بينيلا إلى أن البرتقال يحوي أيضا على نسب عالية من فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة ويحارب أعراض الشيخوخة، لكنه يحوي على كميات لا بأس بها من السكريات، لذا يجب عدم الإكثار منه، وأكدت أنه ليس من الضروري الامتناع تماما عن الفواكه الحلوة، ولكن ينبغي ألا تشكل نسبتها أكثر من (360-600 غ) من حصة الغذاء اليومي، كما أن بعض الفواكه مثل الكيوي والأفوكادو والتوت الأزرق تعتبر مفيدة جدا لدعم الصحة ومحاربة الشيخوخة.

وبالنسبة للفواكه التي تساعد على إطالة العمر أشارت الطبيبة إلى الرمان في المرتبة الأولى، لاحتوائه على مواد تدعم صحة الأوعية الدموية والجهاز القلبي الوعائي، وركّزت كذلك على التفاح لاحتوائه على الفيتامينات وعلى الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتحافظ على توازن البكتيريا المعوية.

وأكدت الطبيبة أيضا على أن "الفراولة تلعب دورا هاما في النظام الغذائي، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف وتقليل الالتهابات المزمنة".