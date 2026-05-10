الليلة.. صراع اللقب يشتعل في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد والقنوات الناقلة

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الذي سيستقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني 2025-2026.

ويدخل برشلونة المواجهة اليوم بفرصتي التعادل أو الفوز للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية بينما سيتوجب على ريال مدريد الفوز كي يؤجل احتفالات الغريم الأزلي.

وفي ظل استقرار الأوضاع نسبيا داخل برشلونة انهار موسم ريال مدريد بداية من إقالة المدرب تشابي ألونسو في منتصف الموسم ولم يمنحهم تعيين أربيلوا خليفة له فرصة كافية للمنافسة على الألقاب.

وودع ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ وخسر أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا وكل ما يملكه الآن هو تأجيل احتفال برشلونة باللقب إضافة إلى ذلك يعاني النادي "الملكي" من فوضى داخلية في غرفة ملابسه ما أثر سلبا على تراجع مستواه.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.