*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اكتشاف سبب خفي وراء شيخوخة الجلد

  • 10 أيار 2026
  • 09:45
اكتشاف سبب خفي وراء شيخوخة الجلد

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة مانشستر البريطانية أن التعرض المطول لأشعة الشمس يخل بالتوازن البيولوجي الداخلي للجلد ويسرّع عملية شيخوخته.
قام العلماء بمعاينة عينات تتعرض بانتظام لأشعة الشمس من جلد المتطوعين المشاركين في الدراسة، وقارنوها بعينات جلدهم التي لا تتعرض لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت النتائج أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية يُضعف الإيقاعات اليومية لنشاط الجينات المسؤولة عن إصلاح الخلايا في الجلد وحماية الحمض النووي.

واكتشف الباحثون أن تنسيق عمليات الإصلاح الخلوي، التي تنشط عادة في فترات الليل، يتعطل في الجلد المتضرر من الشمس، وهذا الأمر يفسّر تطور الالتهابات، والشيخوخة الضوئية، والتلف التدريجي لبنية الجلد بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
ويشير الخبراء إلى أن الجلد، وكغيره من أعضاء جسم الإنسان، يمتلك "ساعة بيولوجية" خاصة به تساعده على التكيف مع دورة الليل والنهار، لذا فإن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يعيد ضبط هذه الإيقاعات البيولوجية.

وللحفاظ على صحة الجلد والبشرة ينصح الأطباء بتجنّب التعرض لأشعة الشمس القوية أو الهواء الحار والبارد بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومشتقات الكولاجين الطبيعي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بين الحمل الأول والثاني.. هكذا تتغير قدرات المرأة العقلية
بين الحمل الأول والثاني.. هكذا تتغير قدرات المرأة العقلية
  • 2026-05-10 15:35
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
عامل خطر غير متوقع للجلطة الدماغية
  • 2026-05-10 12:34
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
  • 2026-05-10 12:27
دراسة تحذّر من خطر كامن في بدائل اللحوم والألبان
دراسة تحذّر من خطر كامن في بدائل اللحوم والألبان
  • 2026-05-10 11:14
متلازمة تململ الساقين قد تكون علامة على نقص معدن هام في الجسم
متلازمة تململ الساقين قد تكون علامة على نقص معدن هام في الجسم
  • 2026-05-10 11:12
فواكه يساعد تناولها على محاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والشرايين
فواكه يساعد تناولها على محاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة القلب والشرايين
  • 2026-05-10 10:34