*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية

سورية.. تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية

  • 10 أيار 2026
  • 09:43
سورية تحفظات دينية تتسبب بإزالة بوسترات إعلان لحفلة مطربة شعبية

خبرني - شهدت مدينة طرطوس الساحلية في سوريا إزالة بوسترات إعلانية خاصة بحفل للمغنية الشعبية سارية السواس.
وجاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات التي عبّر عنها عدد من الأهالي وفعاليات دينية واجتماعية، معتبرين أن مضمون الإعلان أو طبيعة الحفل لا تتوافق مع القيم الدينية والعادات الاجتماعية السائدة في المدينة.
وبحسب مصادر محلية، فقد جرى تعليق البوسترات في عدد من المواقع العامة قبل أن تتم إزالتها بعد مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت إلى احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المحلي.

وأثارت القضية تفاعلا واسعا بين مؤيدين لقرار الإزالة باعتباره "حفاظاً على الهوية المجتمعية"، وبين آخرين رأوا أن الأمر يدخل ضمن إطار الحريات الفنية والثقافية.

بعض ردود أفعال الشارع السوري عبر منصة "فيسبوك":

كتب متابع: "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.. يجب أن يراعوا شعور الناس، لا يجوز هذا العمل.. تكفي كتابة إعلان مكتوب.. هناك الكثير ممن لا يرغبون هذه المناظر...".
بدوره، نعى أحد المتابعين السياحة في المدينة وقال: "سلموا لي على السياحة والسائحين.. الأغنية التي تنطبق على حال سوريا هي: أهدم قصرك وارجع بيت الشعر".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
لأول مرة في التاريخ.. جون سينا يعلن عن بطولة جديدة باسمه
  • 2026-05-10 15:24
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
شكران مرتجى تتصدر غلاف مجلة فرنسية
  • 2026-05-10 11:58
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
أثناء التصوير.. شبل أسد يهاجم فنانة مصرية أمام مدربته
  • 2026-05-10 01:50
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي
  • 2026-05-10 00:09
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
مصر تجهز تكريما رسميا كبيرا لهاني شاكر
  • 2026-05-09 23:45
بعد الإفراج عنه.. معن عبد الحق يكشف تفاصيل توقيفه ويوجه رسالة للشرع
بعد الإفراج عنه.. معن عبد الحق يكشف تفاصيل توقيفه ويوجه رسالة للشرع
  • 2026-05-09 21:23