هل يستطيع الرضيع إدراك الجمال؟

خبرني - اكتشف علماء جامعة "غرونوبل ألب" أن الأطفال في الأشهر الأولى من حياتهم ينظرون لفترة أطول إلى الأنماط التي يعتبرها البالغون جميلة.

وأجرى العلماء تجربة عُرض فيها على أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و24 شهراً وعلى بالغين أزواجا من النقاط المتحركة، بدءا من دوامات سلسة وأشكال تشبه الطيور أو الأسماك ووصولا إلى صور عشوائية "مشوشة". وسجل نظام تتبع النظرة ما الذي يلفت الانتباه لفترة أطول.

وأكدت النتيجة بوضوح أن الأطفال، شأنهم شأن البالغين، فضلوا بالنظرة الأنماط الأكثر جمالا. ومع تقدم العمر، ازداد هذا التفضيل حين كان ضعيفا في عمر 4 أشهر ، أما في عمر سنة ونصف إلى سنتين فأصبح ملحوظا.

وفقا لكبير مؤلفي البحث ديفيد ميري، فإن ذلك يشير إلى أمر مهم مفاده أن الشعور بالجمال لا يقتصر فقط على التربية والخبرة والثقافة. بل يبدو أن له أساسا فطريا أعمق، وهو الشعور الممتع الذي يسترعي انتباهنا.

أوضح ديفيد ميري:" "ينبغي أن نتذكر أن للجمال وجهين، وأحدهما مرتبط بعلم الجمال (الإستيتيكا) ويتضمن المعرفة والخبرة السابقة في الفن. أما الشعور بالجمال، من ناحية أخرى، فهو تجربة واسعة الانتشار تُعرّف بأنها حالة ذهنية نفسية تؤدي إلى انتباه بصري مستدام".

يريد الباحثون الآن التحقق من كيفية تشكل هذا الشعور وما إذا كان هناك شيء مماثل لدى الرئيسيات.