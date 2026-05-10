*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين

الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين

  • 10 أيار 2026
  • 09:26
الضمان الاجتماعي ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2026 بلغ ستة دنانير وسبعون قرشاً.

وبينت المؤسسة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة (252) ألف و (292) متقاعداً، مؤكدةً أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

استقرار أسعار الذهب في الأردن
استقرار أسعار الذهب في الأردن
  • 2026-05-10 10:32
سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني
سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني
  • 2026-05-09 20:15
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
  • 2026-05-09 20:11
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
  • 2026-05-09 20:05
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
  • 2026-05-09 12:27
انخفاض أسعار الذهب بالأردن السبت.. عيار 21 عند 95.8 دينار للغرام
انخفاض أسعار الذهب بالأردن السبت.. عيار 21 عند 95.8 دينار للغرام
  • 2026-05-09 11:05