*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إسرائيل ترحّل ناشطَين كانا على متن (أسطول الصمود)

  • 10 أيار 2026
  • 08:34
إسرائيل ترحّل ناشطَين كانا على متن أسطول الصمود

خبرني - قالت وزارة الخارجية إسرائيلية إنه جرى ترحيل شخصين بعد استكمال التحقيق معهما، هما سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين كانا على متن أسطول بحري متجه إلى غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت إسرائيل بالإفراج عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيرا إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جدا".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
  • 2026-05-10 15:16
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
  • 2026-05-10 14:29
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
  • 2026-05-10 14:26
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
  • 2026-05-10 13:39
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
  • 2026-05-10 13:14