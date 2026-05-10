إسرائيل ترحّل ناشطَين كانا على متن (أسطول الصمود)

خبرني - قالت وزارة الخارجية إسرائيلية إنه جرى ترحيل شخصين بعد استكمال التحقيق معهما، هما سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين كانا على متن أسطول بحري متجه إلى غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت إسرائيل بالإفراج عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيرا إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جدا".