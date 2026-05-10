الاحد: 10 أيار 2026
الأردن.. بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة لترخيص المركبات

خبرني - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم الأحد، العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة.

وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي:

- إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية، التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات، للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة.

- إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين، بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث تُعفى المركبات وفقا لسنة انتهاء الترخيص وآخر رقم للمركبة.

وأشارت إلى أنه مثال على ذلك "إذا كان الرقم الأخير للمركبة زوجيا وسنة انتهاء الترخيص زوجية، تُعفى المركبة من الفحص، والعكس صحيح".

