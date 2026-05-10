لحظات رعب بمطار دنفر.. طائرة تصطدم بشخص وتشتعل محركاتها

خبرني - رصد تسجيل صوتي صادم لحظات الارتباك التي عاشها الطيارون على متن رحلة شركة "فرونتير" رقم 4345 عندما اصطدمت بشخص كان راكضاً في مسارها، مما أدى إلى تناثر "أشلائه" على المدرج

ووفقا للتسجيلات الصوتية لمراقبة الحركة الجوية، قال الطيار: "البرج، فرونتير 4345، نحن نتوقف على المدرج. لقد صدمنا شخصا للتو... لدينا حريق في المحرك".

وتابع موظف المطار قائلا: "لدي أشلاء متناثرة على المدرج. أعتقد أن الطائرة صدمت أحد الأفراد"، وأضاف لاحقا: "يبدو أن هناك بقايا بشرية على المدرج".

وأكد مطار دنفر الدولي في الولايات المتحدة أن الشخص الذي لم تُكشف هويته كان قد قفز من فوق سياج المحيط وكان يعبر المدرج عندما صدمته الطائرة المتحركة في تمام الساعة 11:19 مساء (بالتوقيت المحلي).

وذكرت قناة "ABC News" نقلا عن مصادر، أن الشخص سُحب جزئيا على الأقل إلى داخل أحد محركات طائرة من طراز "إيرباص A321neo"، مما تسبب في اشتعال حريق وجيز في المحرك.

وكانت الطائرة تتحرك بسرعة 139 ميلا في الساعة وقت الاصطدام، وفقا لموقع "FlightAware".

وأظهرت الصور الركاب وهم ينزلقون على منحدر هوائي وقائي ملتحفين بالبطانيات، وواقفين بالقرب من المحرك الملطخ بالدماء.

وحسب مطار دنفر الدولي، فإن المتوفى لم يكن موظفا في المطار، ووصف وزير النقل شون دافي الفرد بأنه "متسلل". وقال عبر منصة "إكس": "في وقت متأخر من ليلة أمس، اخترق متسلل أمن المطار في مطار دنفر الدولي، وتسلق سياج المحيط عمداً، وركض نحو المدرج". وأضاف: "لا ينبغي لأي شخص أبداً التسلل إلى المطار".

وأشار تفتيش أجراه المطار إلى أن سياج المحيط لم يكن به أية ثقوب. وكانت الرحلة، التي تضم 224 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، متجهة إلى لوس أنجلوس.

وأفاد المطار بإصابة اثني عشر شخصا بجروح طفيفة، نُقل خمسة منهم إلى المستشفيات المحلية. وقد تم نقل معظم الركاب العالقين بالحافلات إلى صالة الركاب وتم وضعهم على رحلة بديلة مجدوَلة.



