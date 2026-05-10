تقرير: ديب سيك بصدد إغلاق أول جولة تمويل خارجية بتقييم 50 مليار دولار

خبرني - من المتوقع أن تُغلق شركة ديب سيك الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أول جولة تمويل خارجية لها قريبًا، مما يرفع تقييمها إلى ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" يوم السبت عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وتقترب "ديب سيك" من إغلاق جولة التمويل مع انضمام إحدى أبرز أدوات الاستثمار المدعومة من الدولة إلى تمويل ما يُنظر إليه على أنه بطل وطني في مجال التكنولوجيا.



وقالت المصادر إن الجولة التمويلية مدعومة من مجموعة من المستثمرين المرتبطين بالدولة، بما في ذلك شركات تابعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الثالثة من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، بحسب تقرير للصحيفة الصينية، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت المصادر أن شركة الاستثمار العالمية "هيل هاوس" شاركت أيضًا في مفاوضات التمويل. كما شاركت شركة تينسنت، عملاق ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي الصيني، في هذه الجولة التمويلية.

وأشارت المصادر إلى أن القيمة النهائية قد تتغير نظرًا لاستمرار المفاوضات.

ويعكس هذا التقييم -الذي يزيد بخمس مرات عن التقييم الأولي البالغ 10 مليارات دولار والذي ذكرته وسائل إعلام محلية الشهر الماضي عند بدء الجولة- اهتمام بعض أكبر المستثمرين المدعومين من الدولة في الصين، كما يؤكد الأهمية المتزايدة لشركة ديب سيك في سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وتعطي "ديب سيك" الأولوية للمستثمرين المدعومين من الدولة والمستثمرين الصناعيين، بما في ذلك صناديق التوجيه الحكومية المحلية والمنصات التابعة، في جولة التمويل الأولى، مفضلةً أولئك القادرين على توفير موارد استراتيجية مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على أولئك الذين لا يستطيعون سوى توفير رأس المال، وفقًا لما قالته مصادر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في وقت سابق.