رجل أعمال تركي يعرض 20 مليوناً على صلاح مقابل قميص فنربخشة

خبرني - كشفت وسائل إعلام تركية أن رجل الأعمال مصطفى هاكان صافي المرشح لانتخابات رئاسة نادي فنربخشة وعد أنصاره بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مقابل مرتب سنوي قدره 20 مليون يورو سنوياً وذلك في حال فوزه بمقعد الرئاسة.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول شهر مارس الماضي بعد 9 مواسم قضاها في ملعب "أنفيلد" إذ سيودع أنصار النادي الأحمر في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أعوام من الإنجازات حقق خلالها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا والعديد من الكؤوس، كما أصبح ثالث هداف في تاريخ النادي.



وقالت شبكة "فوتوماك" التركية يوم الجمعة إن رجل الأعمال صافي قدم وعداً انتخابياً لأنصاره بأنه سيعرض على صلاح مرتباً سنوياً يبلغ 20 مليون يورو مقابل انتقاله إلى صفوف نادي مدينة إسطنبول.

ويتنافس مصطفى مع عزيز يلدريم على رئاسة النادي العريق، إذ ستقام الانتخابات يومي السادس والسابع من شهر يونيو المقبل، وسط وعود بالتعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم أمثال برناردو سيلفا ورافائيل لياو ودوشان فلاهوفيتش.

وينشط صافي (53 عاماً) في قطاع اللوجستيات والحفر وأعمال الموانئ وإنتاج السكر، واختارته مجلة "فوربس" ضمن قائمة أغنى 100 تركي حول العالم العام الماضي.