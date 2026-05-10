إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات مع إيران.. مصادر مطلعة تكشف

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أجواء متوترة داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، وسط استعدادات لسيناريوهات متعددة تتراوح بين العودة إلى القتال أو التوصل إلى اتفاق سياسي جديد.

وبحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، فإن إسرائيل "تستعد لجميع السيناريوهات"، سواء تجددت المواجهة العسكرية مع إيران أو تم التوصل إلى تفاهمات سياسية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الموساد" قدما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات أمنية "مواقف ذات طابع هجومي" تجاه إيران، في ظل استمرار التوتر الإقليمي والتصعيد في الخليج ومضيق هرمز.



الحرس الثوري "مهزوم"

كما نقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الحرس الثوري الإيراني بات تنظيماً مهزوماً"، معتبرة أن العودة إلى القتال "قد تسرّع من إسقاط النظام الإيراني".

وتعكس هذه التصريحات تصعيداً واضحاً في الخطاب الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار العمليات الأميركية ضد أهداف ومصالح مرتبطة بإيران، وفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية ضمن عملية عسكرية تقودها واشنطن في الخليج.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد لنتنياهو "بعدم تقديم أي تنازل يتعلق باليورانيوم المخصب"، في إشارة إلى أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات مع طهران.

ويعد تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين إيران والغرب، إذ تصر واشنطن وتل أبيب على منع طهران من الاحتفاظ بمخزون عالي التخصيب يمكن أن يُستخدم في تصنيع سلاح نووي، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي "سلمي".

ضغوط أميركية ومفاوضات معلقة

وتأتي هذه التطورات بينما أكد ترامب، في تصريحات سابقة، اليوم السبت، أنه يتوقع تلقي رد إيراني "قريباً جداً"، مشيراً إلى أن طهران "لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق".

ووسط أنباء عن خلافات بين إسرائيل وأميركا حول مسألة التفاوض مع إيران، كشفت مصادر مطلعة أن تل أبيب أبلغت واشنطن بضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع طهران.

وأوضحت المصادر، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأميركية "أن أي اتفاق لا يفكك البرنامج النووي الإيراني لن يكون كافياً".

كما أشارت المصادر إلى أن تل أبيب ناقشت مع واشنطن خيارات تصعيد محتملة، بينها استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

إلى ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية في وقت سابق بأن إسرائيل في حالة تأهب قصوى منذ تبادل إطلاق النار بين الجانبين الأميركي والإيراني في مضيق هرمز ليل الخميس الماضي.