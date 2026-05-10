مسؤول إسرائيلي: ترمب وعد نتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني

خبرني - قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني، وفق ما نقلت القناة 13.

وذكر المسؤول أن تقدير تل أبيب أن المفاوضات ستنهار في مرحلة ما، لافتا إلى أن إسرائيل تتجنب الظهور وكأنها تؤثر على تحركات ترمب وتريد أن تترك له حرية إدارة العملية بنفسه.

ويُعد اليورانيوم أحد أبرز عُقد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تطالب واشنطن بتسليم المخزون المخصب بنسبة 60%، لكنّ طهران ترفض إخراجه من أراضيها وتعرض تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم تحت رقابة دولية.

وحول إمكانية العودة إلى المواجهة، قالت القناة 13 إن الجيش والموساد قدما لنتنياهو خلال المناقشات مواقف ذات طابع هجومي بشأن إيران، مشيرة إلى أن الجيش يرى أن وضع القوة الإيرانية يوفر فرصة عملياتية وتجب العودة وإنهاء المهمة.

وبينت أن الموساد يقدّر أن الضغط العسكري سيكون له تأثير مباشر على استقرار النظام في طهران ويرى أن العودة إلى الحرب ستسرّع من تدهور النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات ترمب لقناة "إل سي آي" الفرنسية التي قال فيها إنه يتوقع ردا من إيران قريبا جدا، مؤكدا أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق.

وأمس قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الرد على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أنها ستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية.