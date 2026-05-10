بوتين: الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء

  • 10 أيار 2026
خبرني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، أن الحرب في أوكرانيا "على وشك الانتهاء"، في وقت وجّه فيه انتقادات للدول الغربية على استمرار تقديم الدعم العسكري لكييف، مؤكدا أن التصعيد مع روسيا لا يزال قائما منذ فترة طويلة.

وقال بوتين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات الغربية لأوكرانيا قد تجاوزت حدودها، إن هذه المساعدات ساهمت في تصعيد المواجهة، مضيفا: "أعتقد أنها على وشك الانتهاء، لكنها تبقى مسألة خطيرة".

وفي سياق متصل، أكد بوتين أن موسكو لم تتلق أي مقترحات من أوكرانيا بشأن عملية تبادل أسرى واسعة كان قد أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: "نعتمد على الجانب الأوكراني للرد على الاقتراح، لكننا لم نتلق أي شيء حتى الآن".

ميدانيا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه لمدة ثلاثة أيام بوساطة أميركية، حيث أفاد الجانب الأوكراني بتعرضه لعشرات الهجمات، بينما اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بشن ضربات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي على مواقعها رغم الهدنة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "عدد الهجمات منذ بداية اليوم بلغ 51 هجوما"، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "تشكيلات أوكرانية مسلحة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع القوات الروسية"، رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن.

