إيران تهدد باستهداف المراكز الأميركية في المنطقة في حال مهاجمة ناقلاتها

خبرني - هدد الحرس الثوري الإيراني، السبت، باستهداف "المراكز الأميركية" في المنطقة و"السفن المعادية" إذا هُوجمت ناقلات النفط التابعة لها، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقالت قيادة بحرية الحرس في بيان صدر غداة هجمات أميركية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عُمان، إنّ "أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأميركية في المنطقة وعلى السفن المعادية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

شكّكت إيران في جدية الولايات المتحدة في التوصل الى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع مواصلتها إعداد ردّها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن، في ظل وقف لإطلاق النار خرقه الطرفان مدى اليومين الماضيين في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريح للصحفيين، إن الولايات المتحدة تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، وأضاف "من المفترض أن أتلقى رسالة (من إيران) الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الامور".

واتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان، من خلال استهدافها ناقلات نفط، وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وتقود باكستان، وساطة بين إيران والولايات المتحدة لوضع حد نهائي للحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 شباط، وطالت تداعياتها أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية لا سيّما مع إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة وحركة التجارة والشحن البحري.

وبحسب تقارير صحافية أميركية، ينص المقترح على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار التي فرضته الولايات المتحدة على موانئ إيران، والاتفاق على إطار لخوض مفاوضات بشأن ملف طهران النووي.