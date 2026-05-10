السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي

خبرني - قدّم الفنان الأردني حسام السيلاوي اعتذارا علنيا عمّا صدر عنه مؤخرا من تصريحات وتصرفات تتعلق بأمور دينية، مؤكدا أن ما بدر منه لا يعكس حقيقة إيمانه أو ما يكنّه من محبة واحترام للدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الفنان، في بيان نشره عبر حساباته، إنه يكتب كلماته "من قلب يعتصر ألما وندما"، معربا عن اعتذاره الصادق والعميق عن أي إساءة أو حديث صدر منه، موضحا أن ما حدث جاء في ظل ظروف صحية ونفسية صعبة يمر بها منذ فترة.

وأشار إلى أنه يعاني من مرض عصبي أثّر بشكل كبير على إدراكه ووعيه، وأدخله في حالة من الهلاوس والأفكار غير الواقعية التي لا يستطيع السيطرة عليها، مبينا أنه كان يتوهم في بعض الأحيان تعرضه للخطف من قبل عائلته.

وأكد أن تلك الأفكار والكلمات "لم تكن بإرادته"، وإنما جاءت نتيجة حالة مرضية قاسية يحاول مقاومتها ومتابعة علاجها بكل ما يستطيع، مضيفا أنه يسعى للتعافي والعودة بصورة أفضل وأكثر قربا من الله.

وشدد الفنان على تمسكه بإيمانه ومحبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مجددا اعتزازه بالدين الإسلامي، ومستشهدا بآيات قرآنية تتحدث عن رحمة الله والتوبة والمغفرة.

وفي ختام بيانه، دعا الله أن يمنّ عليه بالشفاء، وأن يشفي جميع المرضى، معبرا عن أمله في تجاوز هذه المحنة والعودة إلى حياته الطبيعية.