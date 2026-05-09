الشرع يعفي وزير الاعلام من منصبة .. وزعرور خلفا له

خبرني - قرر الرئيس أحمد الشرع اعفاء وزير الإعلام حمزة المصطفى من مهامه.

وأصدر الشرع اليوم السبت مرسموا يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام.

وتاليا السيرة الذاتية لزعرور :

-من مواليد عام 1990.

– حاصل على دكتوراه في الإعلام الرقمي من الجامعة اللبنانية (2019).

– حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

– حاصل على إجازة جامعية في الإعلام من جامعة دمشق (2011).

– عمل محاضراً في عدد من الجامعات اللبنانية والسورية خلال الفترة بين 2015-2024.

– شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025) .

– أبرم 9 اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية دولية، منها الجزيرة وBBC وفرانس 24.

– أسهم في تأهيل أكثر من 100 خريج وطالب، وشارك في تطوير المناهج الإعلامية في شمال غرب سوريا.

– شارك في مؤتمرات دولية، وقدم أبحاثاً في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

– حاصل على جائزة بحثية من الجامعة الأمريكية في بيروت (2019).

-حاصل على تكريم من الجامعة العراقية في بغداد (2022).