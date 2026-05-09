*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الشرع يعفي وزير الاعلام من منصبة .. وزعرور خلفا له

  • 09 أيار 2026
  • 23:18
الشرع يعفي وزير الاعلام من منصبة وزعرور خلفا له
خالد فواز زعرور

خبرني  - قرر الرئيس أحمد الشرع  اعفاء وزير الإعلام حمزة المصطفى من مهامه.

وأصدر الشرع اليوم السبت مرسموا يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام.

وتاليا السيرة الذاتية لزعرور : 

-من مواليد عام 1990.

– حاصل على دكتوراه في الإعلام الرقمي من الجامعة اللبنانية (2019).

– حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

– حاصل على إجازة جامعية في الإعلام من جامعة دمشق (2011).

– عمل محاضراً في عدد من الجامعات اللبنانية والسورية خلال الفترة بين 2015-2024.

– شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025) .

– أبرم 9 اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية دولية، منها الجزيرة وBBC وفرانس 24.

– أسهم في تأهيل أكثر من 100 خريج وطالب، وشارك في تطوير المناهج الإعلامية في شمال غرب سوريا.

– شارك في مؤتمرات دولية، وقدم أبحاثاً في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

– حاصل على جائزة بحثية من الجامعة الأمريكية في بيروت (2019).

-حاصل على تكريم من الجامعة العراقية في بغداد (2022).

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
  • 2026-05-10 15:16
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
  • 2026-05-10 14:29
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
  • 2026-05-10 14:26
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
  • 2026-05-10 13:39
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
  • 2026-05-10 13:14