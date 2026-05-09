مدرب النشامى: المنتخب سيبذل قصارى جهده خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم

خبرني - قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني جمال السلامي، السبت، إن المنتخب سيبذل قصارى جهده خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم.

وأضاف السلامي خلال حفل قرعة كأس آسيا 2027، الذي أقيم في السعودية، أن الجماهير الأردنية تمثل “اللاعب رقم 12”، مشددًا على أنّ هدف المنتخب يتمثل في الذهاب إلى "أبعد حدود" خلال منافسات كأس آسيا 2027.

وأكّد أهمية مواصلة العمل لتحقيق نتائج تليق بكرة القدم الأردنية.

وتابع أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهاز الفني واللاعبين "تكليف وليست تشريف"، مضيفا أن تأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم يُعد إنجازا تاريخيا للكرة الأردنية.