ولي العهد يوحّد الأردنيين خلف فخر الكرة الأردنية

لحظة وطنية تختصر معنى الانتماء الحقيقي، جاء نداء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم عبر منصاته الرسمية، داعيًا الأردنيين إلى التصويت لهدف نجم النشامى موسى التعمري في الدوري الفرنسي، ليحوّل المنافسة الرياضية إلى حالة إجماع وطني عنوانها الفخر والدعم والاعتزاز.

موسى التعمري لم يعد مجرد لاعب محترف في أوروبا، بل أصبح رمزًا لجيل أردني يؤمن بأن الطموح لا يعرف حدودًا، وأن الإصرار قادر على نقل الاسم الأردني من المحلية إلى العالمية. هدفه في الملاعب الفرنسية لم يكن لقطة مهارية فقط، بل رسالة تحمل بصمة الأردن وروح النشامى الذين لا يتراجعون أمام التحديات.

ودعوة سمو ولي العهد جاءت لتؤكد من جديد أن القيادة الهاشمية قريبة من نبض الشباب وإنجازاتهم، تتابعهم وتدعمهم وتحتفي بهم، وترى في كل إنجاز أردني في الخارج امتدادًا لصورة الوطن وقيمه.

اليوم، يصبح التصويت لموسى التعمري أكثر من مجرد اختيار في مسابقة رياضية؛ إنه تعبير عن وحدة الأردنيين خلف أبنائهم المبدعين، ورسالة وفاء لمن يرفع اسم الأردن عاليًا في أكبر الملاعب.

فليكن هذا النداء نقطة التقاء جديدة بين الأردنيين، ولنجعل من دعم موسى التعمري موقفًا وطنيًا يليق بالأردن وقيادته وشبابه، لأن الإنجاز حين يكون أردنيًا… يستحق أن يُصان ويُحتفى به حتى النهاية.