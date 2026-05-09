الاحد: 10 أيار 2026
يطال 20 مليون مسافر.. ألمانيا تواجه خطر إلغاء رحلات جوية بسبب نقص وقود الطائرات

  • 09 أيار 2026
  • 22:44
خبرني - حذر المدير العام لاتحاد المطارات الألمانية رالف بايزل من أن نقص وقود الكيروسين قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال بايزل في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag إن بعض المطارات قد تشهد انخفاضا في القدرة التشغيلية بنسبة تصل إلى 10%، ما يعني تراجعا في عدد الرحلات أو إلغاءها على عدة خطوط جوية، مع احتمالية توقف بعض المسارات بالكامل، ما يهدد رحلات 20 مليون مسافر.

وأوضح أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة ستكون الأكثر تأثرا، حيث قد تلجأ إلى تقليل أو إلغاء رحلاتها على عدد من الوجهات، بينما ستصبح الرحلات المتبقية أقل توفرا وأكثر تكلفة.

وفي السياق ذاته، حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول من أن أوروبا قد تواجه استنزافا في مخزون وقود الطائرات خلال نحو ستة أسابيع، ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار قطاع الطيران خلال الفترة المقبلة.

