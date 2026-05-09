*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • اللواء المجرم وجيه علي العبد الله.. القبض على أبرز وجوه نظام الأسد البائد

اللواء المجرم وجيه علي العبد الله.. القبض على أبرز وجوه نظام الأسد البائد

  • 09 أيار 2026
  • 22:16
اللواء المجرم وجيه علي العبد الله القبض على أبرز وجوه نظام الأسد البائد

خبرني - نجحت وحدات الأمن الداخلي السوري، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، عبر عملية أمنية خاطفة، في إلقاء القبض على اللواء المجرم وجيه علي العبد الله، الذي شغل لثلاثة عشر عاماً منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للمجرم الفار بشار الأسد.

ويُعد المذكور أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام البائد، والمسؤول المباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري.

وكشفت سجلات التحقيق أن المذكور تولى مهامه في مكتب الشؤون العسكرية منذ عام 2005 واستمر فيه حتى عام 2018، وهي الحقبة الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وتأتي عملية القبض عليه ضمن سلسلة إجراءات تهدف لملاحقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إبان فترة النظام البائد، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
(دلافين إيران) تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
  • 2026-05-10 15:21
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
رغد صدام حسين تعلق على التدخلات الإيرانية وترسل طلبا للعرب والإقليم
  • 2026-05-10 15:16
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
سورية.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية
  • 2026-05-10 14:29
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق
  • 2026-05-10 14:26
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
سورية .. بدء تنفيذ قرار زيادة الرواتب 50%
  • 2026-05-10 13:39
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
لغز المريض رقم صفر .. كيف تسلل (هانتا) إلى السفينة السياحية الهولندية؟
  • 2026-05-10 13:14