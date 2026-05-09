قرعة كأس آسيا .. النشامى في المجموعة الثانية

خبرني - سبحت مساء السبت في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

وضععت القرعة المنتخب الوطني الأردني في المجموعة الثانية الى جانب أوزباكستان ، والبحرين ، وكوريا الشمالية.

وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة، لتبقى فعاليات الحدث الآسيوي الكبير في المنطقة العربية للمرة الثالثة على التوالي بعدما استضافت الإمارات نسخة 2019، وقطر نسخة 2023.

الفرق المتأهلة :

ونجح 18 منتخبا في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027 عقب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والبطولة القارية، وهي: قطر، السعودية، أستراليا، العراق، إيران، أوزبكستان، الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، عمان، فلسطين، البحرين، الأردن، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، قرغيزستان، وإندونيسيا.

كما حجزت خمسة منتخبات أخرى مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا، وهي: سوريا، سنغافورة، فيتنام، تايلاند، وطاجيكستان، على أن يكتمل عقد المتأهلين بمواجهة حاسمة تجمع بين اليمن ولبنان يوم الرابع من يونيو/حزيران المقبل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المجموعات :

المجموعة الأولى

1- السعودية / 2- الكويت / 3- عمان 4- فلسطين

المجموعة الثانية

1- أوزباكستان / 2- البحرين / 3-كوريا الشمالية / 4- الأردن

المجموعة الثالثة

1- إيران / 2- سوريا / 3- قرغيزستان / 4- الصين

المجموعة الرابعة

1- أستراليا / 2- طاجيكستان / 3- العراق / 4- سنغافورة

المجموعة الخامسة

1- كوريا الجنوبية / 2- الإمارات / 3- فيتنام 4- لبنان او اليمن (المباراة تقام في الرابع من يونيو/حزيران المقبل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية).

المجموعة السادسة

1- اليابان / 2- قطر / 3- تايلند / 4- إندونيسيا