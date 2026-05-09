بعد الإفراج عنه.. معن عبد الحق يكشف تفاصيل توقيفه ويوجه رسالة للشرع

خبرني - خرج الفنان السوري معن عبد الحق، عن صمته عقب الإفراج عنه من قبل السلطات السورية، موضحًا أن توقيفه جاء على خلفية شجار مع أحد الأشخاص في مكان عام، وليس بسبب مواقفه السياسية من النظام السوري السابق، وفق ما أكده في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقال عبد الحق إن تعامل الأمن العام السوري معه كان "محترمًا وأكثر من رائع"، مشيرًا إلى أن المعاملة التي تلقاها هي ما يتمناه لجميع السوريين خلال المرحلة المقبلة، في إشارة تعكس رغبته في طمأنة الرأي العام بعد الجدل الذي رافق توقيفه.

وفي سياق متصل، أكد الفنان السوري أنه كان يكره الرئيس السوري السابق بشار الأسد طوال حياته، موضحًا أن عددًا من الفنانين السوريين اضطروا في فترات سابقة إلى الظهور إعلاميًا وتقديم عبارات المديح للنظام خوفًا على حياتهم، بحسب تعبيره.

وكشف عبد الحق أنه كان يحتفظ بالعلم السوري داخل خزانة منزله، لافتًا إلى مشاركته في ثلاث مظاهرات ضد النظام السابق، مؤكدًا أنه عاش لفترة طويلة تحت تهديد الاعتقال وفي حالة دائمة من الخوف.

ووجّه عبد الحق رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أشاد فيها بما وصفه بكرمه ونبل أخلاقه وحرصه على الحفاظ على الوطن والشعب السوري، مؤكدًا أنه سيمنحه صوته في حال جرت انتخابات رئاسية مستقبلية في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين أمضاهما الفنان السوري قيد التوقيف في دمشق، إثر شجار نشب بينه وبين أحد الأشخاص في أحد الأماكن العامة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية.

وتنفي تصريحات عبد الحق الشائعات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب توقيفه، التي تحدثت عن أن القبض عليه جاء بسبب مواقفه الداعمة للنظام السابق وانتقاداته المتكررة لبعض الفنانين المعارضين، وهي المواقف التي جعلت منه شخصية مثيرة للانقسام بين المتابعين، وأسهمت في اتساع التفاعل مع خبر توقيفه على مواقع التواصل الاجتماعي.