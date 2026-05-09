تحول عميق في السيطرة عليك.. يحللون نقاط الضعف النفسية لدى رواد التواصل الاجتماعي لـ(استعبادهم)

خبرني - حذر رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار تكنولوجيز" التركية ورئيسها التقني سلجوق بيرقدار، من تهديد خطير في العالم، وذلك على هامش مشاركته في معرض الدفاع في تركيا.

وحذر بيرقدار، من أن التهديد الأكبر لاستقلال الدول في العصر الحديث لم يعد يتمثل في الجيوش التقليدية المنتشرة على الحدود، بل في ما وصفه بـ"الهيمنة التكنو-رأسمالية العالمية" التي تتغلغل في سلاسل التوريد ومراكز البيانات والأجهزة الذكية اليومية.

وقال بيرقدار إن هذه الهيمنة لا تفرض عبر القوة العسكرية المباشرة كما في الأنظمة الاستبدادية القديمة، بل تأتي عبر شكل جديد من "الاستعباد الطوعي"، يجعل مليارات المستخدمين أسرى لأنظمة رقمية تعمل بطريقة إدمانية تشبه المخدرات.

وضرب مثالا على ذلك بأن الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي والفيديوهات لم تُصمم فقط لعرض محتوى مفيد أو حقيقي، بل تعمل في الخلفية على تحليل نقاط الضعف النفسية والعصبية لدى المستخدمين، ثم تضخيم مشاعر الغضب والخوف والمحتوى الاستهلاكي المفرط بهدف إبقائهم أطول وقت ممكن أمام الشاشات.

وأكد بيرقدار أن هذا النموذج الرقمي الجديد يمثل تحولا عميقا في طبيعة السيطرة العالمية، حيث لم تعد القوة مرتبطة بالسلاح فقط، بل بالبيانات والخوارزميات والتحكم في الانتباه البشري.