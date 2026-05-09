أمانة عمّان: خطط لإنشاء مواقف (اركن وانطلق) قرب دوار المدينة الرياضية ومحطة طارق

خبرني - طالب مواطنون بتوفير خدمات ساحات الاصطفاف للمركبات الصغيرة بالقرب من محطات الباص سريع التردد الرئيسة، خاصة للطلاب والموظفين، لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الباص السريع، لا سيما القاطنون في مناطق بعيدة عن المحطات الرئيسة.

وقال مواطنون، إنّ الباص سريع التردد أصبح واحداً من أهم مشاريع النقل العام في العاصمة، إلا أن غياب مواقف الاصطفاف بالقرب من المحطات لا يزال يحد من استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذه الخدمة، موضحين أن كثيراً من الموظفين يرغبون بترك مركباتهم الخاصة قرب المحطات والانتقال بالباص السريع إلى أماكن عملهم، لكنهم يواجهون يومياً مشكلة عدم وجود ساحات اصطفاف منظمة وآمنة، مما يدفعهم إلى استخدام سياراتهم الخاصة بدلاً من النقل العام، وفغقا لقناة المملكة.

وأشار مواطنون إلى أن بعض المستخدمين يفضلون استخدام الباص السريع كوسيلة أسرع للتنقل، إلا أن بعض المحطات، ومنها محطة البلد، لا توفر أماكن مناسبة لاصطفاف المركبات قبل استخدام الباص السريع.

وبيّن آخرون أن سكان مناطق القويسمة والأشرفية والنظيف والمريخ، على سبيل المثال، يحتاجون إلى ساحات “اركن وانطلق” لتمكينهم من إيقاف مركباتهم واستخدام الباص السريع للوصول إلى أماكن عملهم.

وأكد مواطنون أن المشكلة لا تكمن في فكرة الباص السريع نفسها، بل في صعوبة الوصول إليه، خاصة لمن يسكنون في مناطق بعيدة عن المحطات ولا تتوفر لديهم وسيلة سهلة أو مكان مناسب لاصطفاف المركبات.

وأشاروا إلى أن الموظفين وطلبة الجامعات بحاجة إلى توفير ساحات اصطفاف منظمة بالقرب من المحطات، مؤكدين أن غياب هذه الساحات يدفع الكثيرين إلى استخدام مركباتهم الخاصة طوال الرحلة بدلاً من الاستفادة من خدمة النقل العام.

وفي الوقت الذي تراهن فيه منظومة النقل العام على تقليل أعداد المركبات الخاصة داخل العاصمة، يرى مواطنون أن غياب مواقف “اركن وانطلق” يجعل هذه الغاية صعبة التحقيق، لأن المستخدم يحتاج إلى رحلة متكاملة تبدأ من منزله وتنتهي في مكان عمله، لافتين النظر إلى أن الموظف الذي لا يجد موقفاً آمناً قرب محطة الانطلاق سيبقى مضطراً لاستخدام مركبته الخاصة حتى لو كانت خدمة الباص السريع أسرع وأقل كلفة.

مدير عمليات المرور في أمانة عمّان، شادي الروابدة، قال السبت، لـ "المملكة"، إنّ مشروع الباص سريع التردد صُمم أساسا كنظام نقل جماعي داخل المدينة، مشيرا إلى أن معظم المحطات الرئيسة أُنشئت ضمن شوارع مزدحمة أصلا، وأن المساحات الفارغة اللازمة لإنشاء مواقف "اركن وانطلق" كانت محدودة.

وأوضح الروابدة أن الهدف الرئيس من مشروع الباص سريع كان حث المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة داخل المدينة، مبيناً أن أمانة عمّان أطلقت بالتزامن مع مشروع الباص السريع الباصات المغذية للمناطق المحاذية لمسارات الباص سريع التردد، من خلال ربط الأحياء والمناطق المجاورة بمسارات الباص السريع.

وأكد وجود فجوة في الربط بين مستخدمي المركبات الخاصة وخدمة الباص السريع، موضحاً أن منظومة النقل العام في العاصمة عمّان عبارة عن شبكة متكاملة تُبنى تدريجيا، وأن مسارات الباص السريع شهدت توسعات خلال السنوات الأخيرة لتغطية مزيد من المناطق وربطها بالمحافظات.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في تقليل دخول السيارات إلى المناطق المكتظة ومناطق الجذب داخل العاصمة، لافتا النظر إلى تشغيل خطوط جديدة مثل عمّان – السلط وعمّان – مأدبا، إضافة إلى خط عمّان – الزرقاء، ضمن خطة توسيع شبكة النقل العام.

وبيّن الروابدة أن محدودية المساحات كانت السبب الرئيس وراء عدم إنشاء مواقف اصطاف واسعة قرب المحطات، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الأولى كانت لتشغيل المسارات والبنية الأساسية، فيما لا تزال خدمات المواقف مطروحة ضمن التوسعات المستقبلية للمحطات الطرفية.

وأوضح أن من أبرز المحطات التي تشهد ضغطا كبيرا أو نقصا واضحا في أماكن الاصطفاف محطة صويلح ومحطة دوار المدينة الرياضية، باعتبارهما من المحطات الرئيسة والمكتظة.

وأشار إلى أن هناك قطع أراضٍ تعود لأمانة عمّان بالقرب من دوار المدينة الرياضية ومحطة طارق، وهي من المحطات الطرفية الرئيسة، سيتم العمل عليها مستقبلاً لتأمين مواقف للمركبات وتطبيق نظام "اركن وانطلق".