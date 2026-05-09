ما هي الأجسام الطائرة المجهولة بعد الإفراج عن الوثائق السرية الغامضة ؟ 

د. عمار السكجي

رئيس الجمعية الفلكية الأردنية

خبرني - امس الجمعة 8 ايار/ مايو 2026، أطلقت وزارة الحرب الأمريكية (DOW) نظام الإفصاح الرئاسي والتقارير عن مواجهات UAP (PURSUE) على الموقع https://www.war.gov/UFO/. حيث افرجت عن عشرات من الوثائق والفيديوهات والصور السرية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة او احتمالات حياة خارج الارض، حيث ان الموسسات المختصة قد عجزت عن تفسيرها.

جاء ذلك بناءً على توجيه من الرئيس دونالد ترامب بإزالة السرية وإصدار ملفات الحكومة المتعلقة بالظواهر الشاذة غير المحددة (UAP، والمعروفة سابقاً بـ UFO)، والحياة خارج الأرض، والمواضيع ذات الصلة.

يشمل الجهد تنسيقاً بين عدة وكالات منها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، ومكتب حل الشذوذات متعدد المجالات (AARO)، وناسا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الطاقة، وغيرها، يركز على الحالات غير المحلولة التي لم تتمكن الحكومة من تحديدها بشكل قاطع بسبب نقص البيانات، وسيتم إصدار دفعات إضافية بشكل دوري كل بضعة أسابيع.

* إجمالي الملفات: حوالي 161 ملفاً (نحو 120 ملف PDF، و28 فيديو، و14 ملف صورة، بالإضافة إلى مواد أخرى).

* نوع المحتوى: سجلات تاريخية (تعود إلى أربعينيات القرن الماضي)، مواد من بعثات ناسا/أبولو، ملفات FBI، وتقارير عسكرية حديثة عن UAP (عقد 2020).

* تصريح هام من وزير الحرب بيت هيغسيث: التأكيد على الشفافية، مشيراً إلى أن هذه الملفات “أثارت منذ فترة طويلة تكهنات مبررة”.

الوصول: جميع المواد متاحة علناً على موقع war.gov/UFO ويستطيع المجتمع مشاهدتها، يحتوي على جدول للملفات يشمل الوكالة والتواريخ والمواقع والصيغ (معظمها PDF، بالإضافة إلى فيديوهات مستضافة على DVIDS)، واهمها:

* ملفات FBI: أقسام متعددة من ملفات الحالات القديمة (مثل سلسلة 65_HS1-834228961) تشمل شهادات شهود عيان وتقارير عامة من أواخر الأربعينيات إلى الستينيات، تتضمن مذكرات من عصر الحرب الباردة حول أجسام غامضة.

اولا: مواد ناسا/أبولو:

* صور من أبولو 12 (1969) وأبولو 17 (1972) تظهر أجساماً أو أضواءً غير معروفة (مثل نقاط في تشكيل مثلثي أو أجسام فوق أفق القمر). بعضها صدر سابقاً، لكن التحليلات الجديدة تشير إلى احتمال كونها أجساماً فيزيائية.

* نصوص وتسجيلات صوتية، مثل من جيمني 7 (1965، حيث أبلغ رائد الفضاء فرانك بورمان عن جسم غير معروف) ومناقشات طاقم أبولو 11 (بز ألدرين يصف ملاحظات غير عادية مثل مصدر ضوء ساطع).

ثانيا: تقارير استخباراتية قديمة (1940-1950) تناقش أجساماً دوارة على شكل صحون وظواهر “تتجاوز نطاق تفكيرنا الاستخباراتي الحالي”.

وتم نشر الفيديوهات الرئيسية والمشاهدات العسكرية الحديثة، حيث يشمل الإصدار حوالي اثنين وعشرين فيديو (إجمالي مدة حوالي 35-41 دقيقة)، معظمها من أجهزة استشعار عسكرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والحركة الكاملة. كثير منها يظهر أجساماً غير محلولة.

أمثلة بارزة:

* اليونان (2023): فيديو تحت الحمراء لجسم UAP قرب سطح المحيط يقوم بمنعطفات 90 درجة متعددة بسرعة حوالي 80 ميلاً في الساعة.

* سوريا (أكتوبر 2024): زوايا متعددة لأشكال برتقالية شبه شفافة أو أضواء غير منتظمة.

* الإمارات (أكتوبر 2023) ومواقع أخرى (مثل العراق ومنطقة المحيط الهادئ): أجسام تظهر كبقع أو كرات أو أشكال كروية في الأشعة تحت الحمراء؛ بعضها يظهر تحليقاً أو حركة سريعة.

* مقاطع أخرى تظهر تباينات على شكل نجمة ثمانية الرؤوس أو ومضات أو أجسام فوق الماء أو التضاريس الصحراوية.

كثير من الفيديوهات من القيادة المركزية الأمريكية أو مشابهة، وقد تم تقديمها إلى AARO. ولا تزال “غير محلولة”.

يبني هذا الإصدار على جهود AARO السابقة وتكليفات الكونغرس بالشفافية بشأن UAP، لكنه يمثل دفعة مركزية وبارزة أكثر تحت الإدارة الحالية، تتنوع ردود الفعل العامة والإعلامية: الإثارة حول مواد “لم تُرَ من قبل”، ودعوات لتحليل من القطاع الخاص، والتحذيرات بأن كثيراً من المشاهدات قد تكون أخطاء في التعرف على تقنيات أو طائرات بدون طيار أو بالونات أو ظواهر طبيعية. لا يدّعي الإصدار وجود دليل قاطع على أصول خارجية.

يرتبط الموقع بـ AARO.mil لسجلات تاريخية إضافية. يُشجع الباحثون والجمهور على مراجعة وتحليل المواد.