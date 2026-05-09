آل القزعة و آل الحواري نسايب 

خبرني - في أجواءٍ عائلية سادتها المودة والفرح، توجّهت جاهة كريمة من آل القزعة إلى آل الحواري، لطلب يد الآنسة سندس رشيد الحواري لابنهم فاروق عمر القزعة .

وتحدّث باسم الجاهة منذر فاروق القزعة، معبّراً عن عمق العلاقات الطيبة التي تجمع العائلتين، وطلب القِرب والمصاهرة على سنة الله ورسوله.

وردّ على طلب الجاهة محمد امين الحواري، مرحباً بالحضور، ومعلناً الموافقة على طلب المصاهرة، ومباركاً للعروسين هذه المناسبة السعيدة.

وشهدت الجاهة حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العائلتين فرحتهما، وقدّموا التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياةً عامرة بالمحبة والهناء