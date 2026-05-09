سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني

خبرني - يتجه قطاع الاتصالات السوري نحو توسيع مسار التحول الرقمي، مع إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني وتعزيز التعاون مع شركات المدفوعات العالمية، بحسب ما أوردته وكالة "سانا".

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن سورية "تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة"، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية.

وأوضح هيكل، وفق ما نقلته "سانا"، أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.

وأضاف أن التعاون مع شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" يسهم في تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي تهدف إلى تنظيم وتمكين وحماية التقنيات المالية الوطنية الحديثة.

ويأتي التحرك السوري نحو الدفع الإلكتروني في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، ضمن مسار أوسع لتحديث البنية التقنية والمالية في البلاد.