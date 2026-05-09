*
الاحد: 10 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني

  • 09 أيار 2026
  • 20:15
سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني

خبرني  - يتجه قطاع الاتصالات السوري نحو توسيع مسار التحول الرقمي، مع إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني وتعزيز التعاون مع شركات المدفوعات العالمية، بحسب ما أوردته وكالة "سانا".

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن سورية "تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة"، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية.

وأوضح هيكل، وفق ما نقلته "سانا"، أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.

وأضاف أن التعاون مع شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" يسهم في تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي تهدف إلى تنظيم وتمكين وحماية التقنيات المالية الوطنية الحديثة.

ويأتي التحرك السوري نحو الدفع الإلكتروني في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، ضمن مسار أوسع لتحديث البنية التقنية والمالية في البلاد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

استقرار أسعار الذهب في الأردن
استقرار أسعار الذهب في الأردن
  • 2026-05-10 10:32
الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين
الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين
  • 2026-05-10 09:26
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
إغلاق هرمز يشعل أسعار الغذاء.. وتحذيرات من ملايين الجوعى الجدد
  • 2026-05-09 20:11
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز
  • 2026-05-09 20:05
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي 72.3% خلال الشهرين الأولين من 2026
  • 2026-05-09 12:27
انخفاض أسعار الذهب بالأردن السبت.. عيار 21 عند 95.8 دينار للغرام
انخفاض أسعار الذهب بالأردن السبت.. عيار 21 عند 95.8 دينار للغرام
  • 2026-05-09 11:05