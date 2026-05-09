تقرير إسرائيلي عن سلاح تركي (أقوى من أي سلاح إيراني)

خبرني - رأى موقع "واللا" الإسرائيلي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يواصل ترسيخ مكانة تركيا كقوة أمنية تتجاوز حدودها الشرق الأوسط، رغم عضويتها في "الناتو" ووجود أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

وفي تقرير له، رصد "واللا" الصاورخ التركي البالستي العابر للقارات:

في معرض الأسلحة "SAHA" في إسطنبول، كشفت تركيا هذا الأسبوع عن أول صاروخ باليستي عابر للقارات من إنتاجها، ويحمل اسم "يلدريم خان". وتنتج شركة "روكيتسان" بالفعل عددا من الصواريخ الباليستية بمدى يصل إلى 1,500 كيلومتر، قادرة أيضا على إصابة إسرائيل. لكن "يلدريم خان" تم تطويره بشكل استثنائي مباشرة من قبل وزارة الدفاع التركية وليس من قبل شركة خاصة، ويُعرض كشروع وطني، بما في ذلك توقيع مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك الذي وُضع على رأس الصاروخ.



مدى كاف لتغطية أي نقطة في أوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا

تم نشر بيانات جزئية فقط عن الصاروخ: مدى يصل إلى 6,000 كيلومتر، وهو ما يكفي لتغطية أي نقطة في أوروبا وإفريقيا ومعظم آسيا، وسرعة تتراوح ما بين 9 إلى 25 ضعف سرعة الصوت (ماخ)، أي ما يصل إلى أكثر من 25 ألف كيلومتر في الساعة، ورأس حربي ثقيل نسبيا يزن 3,000 كيلوغرام. وللمقارنة، فإن أثقل صاروخ إيراني ضرب إسرائيل حتى الآن، وهو "خرمشهر"، كان يحمل رأساً حربياً يزن حوالي 1,500 كيلوجرام.

الصاروخ مزود بمرحلتين ومحرك يعمل بالوقود السائل، مما يمنحه سرعة "فرط صوتية" (Hypersonic) يُفترض أن تساعده على الإفلات من محاولات الاعتراض، وتضخيم أضرار اصطدامه بالأرض.

ولم تُذكر تفاصيل عن نظام التوجيه، أو عن حالة المشروع، ولكن وفقاً للتقديرات فإنه في مراحل تطوير متقدمة ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في الجيش التركي عام 2030.

صاروخ يستخدم لحمل أسلحة نووية

لن تكون تركيا العضوة الوحيدة في الناتو التي تمتلك صاروخا قاريا، وهو أمر يقتصر فقط على "القوى الكبرى": فلدى الولايات المتحدة صواريخ كهذه، وكذلك بريطانيا، وفي الماضي كانت لدى فرنسا أيضا. وفي جميعها، يُستخدم الصاروخ أو كان يُستخدم لحمل أسلحة نووية.

تركيا لم تذكر أي نوع من الرؤوس الحربية مخطط لـ "يلدريم خان"، لكن أردوغان صرح عدة مرات بأن حظر تطوير أسلحة نووية غير مقبول بالنسبة له، خاصة أن "إسرائيل تمتلك سلاحا كهذا".

تمر تركيا في العقد الأخير بمرحلة تطوير متسارعة لأنظمة أسلحة محلية، بما في ذلك دبابة "ألتاي" المُستوحاة من دبابة كورية جنوبية، والطائرة المقاتلة الشبحية "كان"، وطائرات بدون طيار، وسفن حربية وغواصات. وفي معرض "SAHA"، كشفت شركة "روكيتسان" التركية أيضا عن صاروخ مضاد للطائرات مصغر ضد المسيرات، وصاروخ مضاد للدبابات، وصاروخ جوال (كروز) بمدى يصل إلى 250 كيلومترا.