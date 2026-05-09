ليفربول يضمن الحلم الأوروبي ويُبقي تشيلسي في دائرة الشك

خبرني - فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نفسه على مواجهة ليفربول وتشيلسي، التي أُقيمت مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء غياب النجم المصري محمد صلاح بسبب الإصابة التي يعاني منها في أوتار الركبة، بعدما أعلن ليفربول في وقت سابق أن الإصابة طفيفة، مع تأكيد عودته للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فأن محمد صلاح على الرغم من عدم مشاركته في مباراة اليوم لكنه تجول بين الجماهير ووقع للمعجبين والتقط الصور التذكارية.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من: "مامارداشفيلي في حراسة المرمى، وأمامه فريمبونج، فان دايك، كوناتي، وكيركيز في خط الدفاع، بينما تواجد سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ، وكورتيس جونز في خط الوسط، يقودهم هجوميًا نجوموها وجاكبو".

في المقابل، بدأ تشيلسي اللقاء بتشكيل ضم: "يورجنسن في حراسة المرمى، وأمامه مالو جوستو، فوفانا، كولويل، وكوكوريلا في الدفاع، بينما تواجد جوريل هاتو، كايسيدو، أندري سانتوس، وإنزو فيرنانديز في خط الوسط، خلف الثنائي الهجومي كول بالمر وجواو بيدرو".

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما مرر ريو نجوموها كرة مميزة إلى ريان جرافنبرخ، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك تشيلسي بعد أن مرت فوق يد الحارس.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 35، إثر عرضية متقنة أرسلها إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، حاول فوفانا توجيهها نحو المرمى دون أن يلمس الكرة، لتواصل طريقها إلى داخل الشباك على يمين حارس ليفربول.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، ليضمن رسميًا المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

أما تشيلسي، فواصل نتائجه المتذبذبة ومستوياته المخيبة، في ظل استمرار الاضطرابات الفنية وتغيير الأجهزة التدريبية أكثر من مرة هذا الموسم، ليبقى الفريق في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

