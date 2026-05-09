ما هي معدلات نبض القلب الخطيرة المهددة بالسكتة الدماغية؟

خبرني - حذرت دراسة جديدة من أن الانخفاض والارتفاع الشديد في معدل ضربات القلب أثناء الراحة قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقدم الباحثون في إمبريال كوليدج لندن نتائج هذه الدراسة في المؤتمر الأوروبي للسكتات الدماغية، حيث حددوا أن أقل خطر للإصابة بالسكتة يكون لدى الأشخاص الذين يتراوح معدل نبضات قلبهم بين 60 و69 نبضة في الدقيقة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قرابة 460 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما من البنك الحيوي البريطاني، وتابع الباحثون المشاركين لمدة متوسطها 14 عاما، سجلت خلالها أكثر من 12 ألف حالة سكتة دماغية.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين كانت معدلات نبضات قلبهم في النطاق المتوسط، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تبلغ معدلات ضربات قلبهم 90 نبضة في الدقيقة أو أكثر كانوا أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية بنسبة 45%.

ولكن بشكل مفاجئ، كان لدى من تقل نبضات قلبهم عن 50 نبضة في الدقيقة خطر أعلى للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 25%، وذلك حتى بعد تعديل العوامل الأخرى التي تؤثر على احتمالية الإصابة مثل العمر وضغط الدم والرجفان الأذيني (وهو شكل شائع من عدم انتظام ضربات القلب).

وعندما تم تحليل البيانات حسب نوع السكتة الدماغية، تبين أن انخفاض معدل النبض يرتبط بشكل خاص بالسكتة الدماغية الإقفارية التي يسببها انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وهو النوع الأكثر شيوعا ويمثل 85% من الحالات.

في المقابل، ارتبط ارتفاع معدل النبض بكل من السكتات الدماغية الإقفارية والنزفية التي تتضمن نزيفا في الدماغ.

واقترح الدكتور دكستر بن، المعد الرئيسي للدراسة، أن انخفاض معدل النبض قد يطيل الفترة الفاصلة بين النبضات، ما قد يقلل من تدفق الدم المنتظم إلى الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ ويزيد من احتمالية حدوث انسدادات، بينما قد يزيد ارتفاع النبض من الضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة لكل من الانسدادات والنزيف. لكنه شدد على أن هذه ما تزال مجرد فرضيات.

من جهته، أشار البروفيسور ألاستير ويب، المؤلف المشارك للدراسة، إلى أن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة يمكن أن يعني لياقة بدنية جيدة، خاصة لدى الأشخاص النشطين بدنيا، لكنه قد يكون في الآخرين إشارة مفيدة تستحق النظر فيها إلى جانب عوامل الخطر التقليدية.

وأضاف أن هذا المقياس "بسيط ومتوفر على نطاق واسع ويستحق مزيدا من الاهتمام في تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية". ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن هذه النتائج ما تزال مجرد ملاحظات أولية، ما يعني أنها لا تستطيع إثبات أن ارتفاع أو انخفاض معدل ضربات القلب يسبب السكتة الدماغية بشكل مباشر، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد العلاقة الدقيقة بينهما.